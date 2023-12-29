إيران تعدم 4 متهمين على صلة بالموساد

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن السلطات نفذت صباح اليوم، الجمعة، حكم الإعدام شنقا بحق "4 مخربين ارتكبوا أعمالا ضد أمن البلاد بتوجيه من الموساد" بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت الوكالة إن المتهمين الأربعة الذين أعدموا اليوم، هم: وفاء هناري وآرام عمري ورحمن برهازو والسيدة نسيم نمازي، وهم من ضمن مجموعة تضم 10 مدانين، متهمين بجرم "الحرب وإفساد الأرض من خلال التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل بقصد تعطيل أمن البلاد".

وأوضح المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، نقلا عن رئيس قضاة مقاطعة أذربيجان الغربية قوله، أن "أنشطة هذه المجموعة الرئيسية كانت تحديد هويات قوات المخابرات النشطة في مجال القتال ضد إسرائيل".

وأكد المسئول أن "أفراد هذه المجموعة، بتوجيه مباشر من ضباط الموساد، كانوا يحاولون التعرف على القوات التي تتعاون مع الأجهزة الأمنية في البلاد، وكانوا ينوون انتزاع معلوماتهم عن طريق اختطافهم وتهديدهم".

وأفادت وكالة "إرنا" للأنباء بأن أفراد المجموعة كانوا على اتصال مباشر مع ضباط الموساد عبر إجراء اتصال فيديو معهم، وكان مجال عملهم الجغرافي في محافظات غرب أذربيجان والعاصمة طهران وهرمزكان.

وأشارت الوكالة إلى أن أفراد المجموعة المذكورة أضرموا النار في سيارات ومنازل بعض الأشخاص المرتبطين بالمؤسسات الأمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحصلوا على الأموال عن طريق التقاط الصور وإرسالها إلى ضباط الموساد، وقد حاولوا في بعض الأحيان اغتيال عناصر من قوات الأمن والاستخبارات، ولكنهم فشلوا.

تتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية والبرنامج النووي الإيراني، والذي تعتبره تل أبيب تهديدًا وجوديًا لها.

ودائما ما توجه إسرائيل اتهاما لإيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن تل أبيب نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين.

كما تتهم إيران أيضا خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، وأعلنت أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.