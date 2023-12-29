موسكو تعارض نقل المروحيات الروسية من الأرجنتين إلى أوكرانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد السفير الروسي لدى الأرجنتين ديمتري فيوكتيستوف معارضة موسكو إرسال الأرجنتين معدات عسكرية روسية الصنع إلى أوكرانيا.

وقال فيوكتيستوف في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء (تاس) الرووسية اليوم الجمعة: “نعارض بشكل قاطع نقل المروحيات الروسية إلى أوكرانيا، هذا يتعارض أيضا مع التزامات الأرجنتين في عقود المستخدم النهائي للمروحيات”.

وأضاف للصحفيين أن “الأرجنتين حافظت دائما على موقفها المبدئي المتمثل في أنها لن ترسل أسلحة ومعدات عسكرية إلى مناطق الصراع، وخاصة أوكرانيا”.

ووفقا للدبلوماسي الروسي، تم إرسال رسالة إلى الحكومة الأرجنتينية الجديدة حول “أهمية اتباع نفس السياسة في المستقبل”.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت بأن الأرجنتين تخطط لنقل طائرتين مروحيتين متعددتي الأغراض إلى أوكرانيا، تم شراؤهما سابقًا من روسيا لاستخدامهما في القطب الجنوبي، ولكن بسبب الفشل في اجتياز الفحوصات التنظيمية الناجمة عن مشاكل من روسيا والعقوبات اللاحقة ضد الاتحاد الروسي، قررت الأرجنتين التخلي عن استخدامها.

وفي هذا الصدد قال فيوكتيستوف: “إن هذه المروحيات الآن غير عاملة وتتطلب إصلاحات كبيرة، لكن هذا لا يغير حقيقة أننا نعترض بشدة على تسليمها إلى معارضي روسيا”.