أوكرانيا: تعرض مدينتي خاركيف ولفيف لضربات روسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيسا بلديتي خاركيف ولفيف الأوكرانيين تعرضهما لضربات روسية صباح اليوم الجمعة، على شمال شرق كاركيف وغرب لفيف.

وذكر رئيس بلدية خاركيف إيجور تيريخوف، أن الهجوم الضخم حدث مع سماع ستة انفجارات على الأقل، بينما في لفيف تحدث نظيره، أندريه سادوفيي، عن وقوع ضربتين.. ولم يبلغ المسؤولان عن أي دمار أو ضحايا، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.

وفي السياق، ذكر المسؤول الأوكراني، ماكسيم كوزيتسكي، على تطبيق تيليجرام أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة لفيف بغرب البلاد مع تعرضها لهجوم بطائرات روسية مسيرة.