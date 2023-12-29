أوكرانيا تبدي اهتماماً بتدريب طياريها العسكريين في فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن اهتمامها بتدريب الطيارين العسكريين الأوكرانيين في فرنسا . وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية نقلا عن وزارة الدفاع ، أن الليفتنانت جنرال إيفان هافريليوك ،نائب وزير الدفاع الأوكراني ، صرح بذلك خلال اجتماع مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي .

وشكر هافريليوك الجانب الفرنسي على المشاركة في تحالف الدفاع الجوي والصاروخي المشترك لأوكرانيا . وكان الاجتماع الأفتتاحي للتحالف قد عقد في برلين تحت رئاسة فرنسا وألمانيا .

ووفقا لهافريليوك ، تتوقع وزارة الدفاع ،كجزء من أنشطة التحالف ، تسلم امدادات إضافة من نظم الدفاع الجوي الحديثة وصواريخ . وأوضح "نحتاج إلى صواريخ إضافية موجهة مضادة للطائرات ومعدات رادارية للمراقبة في المقام الأول لرصد وتدمير صواريخ العدو الباليستية ". وأعرب هافريليوك عن الاهتمام بتدريب الطيارين العسكريين الأوكرانيين في فرنسا ، وبصفة خاصة زيادة عدد مواقع التدريب للأطقم الفنية والدعم لصيانة الطائرات من الطرز الغربي .