كوريا الجنوبية: تعيين 4 وزراء جدد ورئيس هيئة مراقبة البث

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، قرارا بتعيين 4 وزراء جدد ورئيس لهيئة مراقبة البث.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح المكتب الرئاسي الكوري - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الجمعة - أنه تم تعيين تشوي سانغ-موك وزيرا للمالية، ليشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وسونغ مي-ريونغ وزيرة للزراعة، وكانغ دو-هيونغ وزيرا للمحيطات، وأوه يونغ-جو وزيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أنه تم تعيين كيم هونغ-إيل، الرئيس السابق لوكالة مكافحة الفساد، رئيسا للجنة الاتصالات الكورية (هيئة مراقبة البث).

يذكر أنه تم ترشيح الوزراء الخمسة الجدد في وقت سابق من هذا الشهر وخضعوا لجلسات استماع برلمانية.

على جانب آخر، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لعدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية، أن 20 شخصًا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، وهناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.



