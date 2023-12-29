صحيفة الخليج تؤكد رفض الإمارات لاستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة الخليج الإماراتية اليوم الجمعة موقف الإمارات الواضح والرافض للأسلحة المحرمة دوليا، وهذا ما أكدته في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي عندما أعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام الفوسفور الأبيض في غزة ولبنان كسلاح حارق؛ إذ أكد وفد الإمارات في بيانه أمام مجلس الأمن بشأن ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا أن استخدام هذه الأسلحة يعرّض المدنيين لخطر الإصابات الحرجة وطويلة الأمد، ودعت إلى التحقيق في استخدامه.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها تحت عنوان "الإمارات والأسلحة المحرمة" - أن استخدام الأسلحة المحرمة، ومن بينها الفوسفور الأبيض، ضد المدنيين يشكل انتهاكاً صريحاً لمعاهدة حظر إنتاج واستخدام وتخزين ونقل الأسلحة الكيماوية، وللقانون الدولي، لأنها تسبب الموت والدمار والتسمم والحروق التي قد تصل إلى العظام، كما أن حروق الفوسفور الأبيض التي تتجاوز 10% من جسم الإنسان غالباً ما تكون قاتلة، إضافة إلى أنها تلوث الهواء والتربة والمياه، لذلك من الأهمية بمكان أن تقوم "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" بتلبية طلب الإمارات بمباشرة التحقيق في استخدام هذا السلاح نظراً لخطورته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يجوز أن تبقى بعض الدول متفلتة في استخدام أسلحة محرمة دولياً من دون قيد أو شرط، ولا تتم محاسبتها من جانب المجتمع الدولي، في حين يتم توجيه اتهامات مشكوك في صحتها لبعض الدول مثل سوريا، لأهداف سياسية باستخدام أسلحة محرمة، وتتم معاقبتها أو فرض عقوبات عليها، وأنه آن للعالم أن يخرج من حالة ازدواجية المعايير ويتعامل مع الحقائق كما هي، على أن تكون العدالة هي المعيار الذي يحدد المواقف والسياسات.