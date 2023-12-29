إطلاق صاروخ لبناني وصفارات الإنذار تدوي داخل عدة مستوطنات إسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت المقاومة "حزب الله" صاروخًا مضادًا للدروع من لبنان، باتجاه دوفيف في الجليل الأعلى عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأنطلقت صفارات الإنذار في كريات شمونه، ومرجليوت، ومسكاف عام، وكفار يوفال، ومعيان باروخ، والمنارة، والمطلة، وكفار جلعادي، وبيت هيلل في أصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية خشية تسلل طائرات مسيّرة.

على جانب آخر، نشرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، استطلاع يظهر استمرار انهيار شعبية حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأنه إذ أجريت الانتخابات في إسرائيل الآن، فسوف يحصل الحزب الذي كان مهيمنا على الحياة السياسية في إسرائيل على 16 مقعدا فقط، أي بفارق مقعد واحد فقط عن حزب "يش عتيد" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد.