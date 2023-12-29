مقتل رضى موسوي في قصف إسرائيلي استهدف دمشق

القاهرة - كتب محمد نسيم - قتل قائد عسكري بارز في الحرس الثوري الإيراني يدعى رضى موسوي اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 ، في هجوم إسرائيلي على محيط دمشق وتحديدا في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية.

وأوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "رضى موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري قتل في سورية اليوم الإثنين إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قبل ساعات منطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة دمشق".

وأوضحت أنه "أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سورية". وأكدت وكالة "إرنا" الرسمية بدورها مقتل رضى موسوي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "الصواريخ الإسرائيلية استهدفت موقعين لحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية في منطقة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق".

ولفتت إلى "دوي انفجارات عنيفة وتصاعد أعمدة الدخان من الموقعين".





وبحسب المرصد، فإن الموقعين المستهدفين هما "مزرعتان قرب إدارة الحرب الإلكترونية التابعة لجيش النظام (السوري)"، وقال إن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقعين وسط معلومات عن وقوع قتلى.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الجاري، 70 هجوما شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواقع في الأراضي السورية، بينها 47 جوية و23 برية.

وقال إن "تلك الضربات أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 138 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات". وتسببت هذه الهجمات بمقتل 116 من العسكريين بالإضافة لإصابة 130 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

ووفقا للمرصد، فإن مواقع الأهداف التي هاجمتها إسرائيل تنوعت بين دمشق وريفها (27)، والقنيطرة (16) وحماة (2)، وطرطوس (3)، وحلب (8)، والسويداء (4)، ودرعا (13)، وحمص (4)، ودير الزور (2).

المصدر : وكالات