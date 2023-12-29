شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: المقترح المصرى لوقف الحرب فى غزة يؤكد حرص القاهرة على حل القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إن المقترح المصرى لوقف الحرب في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي عليها، على ثلاث مراحل تأكيد على الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، خاصة وأن هذا المقترح جاء بعد استماع الدولة المصرية لوجهات النظر بين كل الأطراف المعنية.

وأكد أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، أن المقترح يهدف في المقام الأول لحقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة، خاصة وأن الحرب في قطاع غزة ستحول المنطقة بالكامل لمنطقة صراعات، ومن ثَم على المجتمع الدولي أن يكون أكثر حزما بشأن التصدي للحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشاد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بالجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية وذلك على مر التاريخ وليس على مدار الأيام القليلة الماضية فحسب، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على وقف الحرب في غزة، وذلك من خلال حزمة من التحركات الدولية والإقليمية التي لم ولن تتوقف من قبل القيادة السياسية .