شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: المبادرة المصرية لإنهاء الحرب فى غزة خطوة جادة لحل القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن المبادرة المصرية لإنهاء حرب غزة تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية، خاصة وأن هذا الطرح جاء بعد الاستماع لكل الأطراف المعنية.

وتابع غنيم: "المبادرة جاءت على ثلاث مراحل متتالية مرتبطة مع بعضها وتنتهي إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهودها للتصدي للأخطار التي تواجهها مصر في الداخل والخارج بما يحقق أمن البلاد والحفاظ على أمنها القومي وصيانة مقدرات الوطن، أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات لذلك لا بد من توحيد جهود جميع الأطراف لمواجهتها، وأن نكون دائما في اتجاه الرأي العام الواحد للدولة المصرية.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المبادرة المصرية ستكون مرتبطة بثلاث مراحل وهي هدنة لمدة أسبوعين قابلة للتمديد ثم يعقد حوار فلسطيني فلسطيني، وإنهاء الانقسام الداخلي بين الصفوف الفلسطيني ووقف كامل وشامل لإطلاق النار ووجود صفقة شاملة لتبادل الأسرى، لافتا إلى أن موقف مصر تجاه ما يحدث فى غزة منذ اللحظة الأولى ومنذ 7 أكتوبر الماضى واضح وحاسم، وهذا ظهر جليا من خلال تأكيد الرئيس السيسى على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة العمل على حل الدولتين، وأنه لا سلام إلا من خلال المسار السياسي والحوار.