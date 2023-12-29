الجيش الاسرائيلي: مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك شمالي قطاع غزة

أعلن الجيش الاسرائيلي، عن "مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك شمالي قطاع غزة".

وأمس، كشف الجيش الإسرائيلي، عن "مقتل ضابطين وجندي في المعارك الدائرة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على رأسهم المغني شاؤول جرينجليك، الضابط في الكتيبة 931، لواء ناحال، حيث قُتل في معركة شمال القطاع".

كذلك كان قد أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، مقتل "ضابط احتياط برتبة نقيب في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة بالإضافة إلى سقوط جريح إصابته خطيرة".

وأوضح أنّ "الضابط القتيل هو النقيب احتياط ليؤور سيفان، ضابط مقاتل في الكتيبة 363، لواء هرئِل (10)، وقد قُتل في معركة في جنوب قطاع غزة".

يذكر أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، كلنت قد كشفت أنّه "تم علاج أكثر من 2800 جندي في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، منذ بداية معركة طوفان الأقصى".

وقالت الصحيفة إن "18% من هؤلاء الجنود يعانون من صعوبات في الصحة العقلية واضطرابات ما بعد الصدمة".