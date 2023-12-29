أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بـ"إطلاق ​صواريخ​ مضادّة للدّروع، من ​لبنان​ باتجاه مستوطنة دوفيف في ​الجليل​ الأعلى". وكانت قد أشارت إلى أنّ "صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات كريات شمونه، مرجليوت، مسكاف عام، كفار يوفال، معيان باروخ، المنارة، ​المطلة​، كفار جلعادي، وبيت هيلل في اصبع الجليل، خشية تسلّل طائرات مسيّرة".

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة "دوفيف" بالجليل الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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