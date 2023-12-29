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"حزب الله": استهدفنا ‏موقع حدب يارون ورافعةً ‏تحمل تجهيزات ومعدات تجسس في مزارع دوفيف

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أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:20 من صباح اليوم الجمعة 2023-12-29، ‏موقع حدب ​يارون​ بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوه إصابة مباشرة".079d8e46a7.jpg

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "‏مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 10:30 من صباح اليوم، رافعةً ‏تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس في مزارع دوفيف، بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابتها إصابة ‏مباشرة".‏

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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