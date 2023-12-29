عقيلة الرئيس الإيراني وصلت إلى لبنان للمشاركة في نشاطات وفعاليات ثقافية ووطنية

وصلت عقيلة الرّئيس الإيراني الأستاذة المحاضرة في جامعة "الشهيد بهشتي" علم الهدى، إلى مطار بيروت الدولي، في زيارة إلى لبنان للمشاركة في نشاطات وفعاليّات ثقافيّة ووطنيّة.
وقد استقبلها وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، السّفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني ووفود من الهيئات النّسائيّة الحزبيّة في حركة "أمل" و"حزب الله" و"الجهاد الإسلامي".
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