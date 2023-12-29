عقيلة الرئيس الإيراني وصلت إلى لبنان للمشاركة في نشاطات وفعاليات ثقافية ووطنية

وصلت عقيلة الرّئيس الإيراني الأستاذة المحاضرة في جامعة "الشهيد بهشتي" علم الهدى، إلى ​مطار بيروت الدولي​، في زيارة إلى ​لبنان​ للمشاركة في نشاطات وفعاليّات ثقافيّة ووطنيّة.

وقد استقبلها وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، السّفير الإيراني في لبنان ​مجتبى أماني​ ووفود من الهيئات النّسائيّة الحزبيّة في حركة "أمل" و"حزب الله" و"الجهاد الإسلامي".