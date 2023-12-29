جمعية "من حقي الحياة" نظمت احتفالًا ميلاديًا مجانيًا للأطفال في الفيدار

نظّمت جمعية "من حقي الحياة" ، احتفالًا ميلاديًّا مجانيًّا للأطفال، حضره نحو 300 طفل مع أهاليهم، في صالة كنيسة سيّدة الدّوير في ​الفيدار​.

وأكّدت الجمعيّة في بيان، أنّ "رسالتها هي أن تزرع الفرح في قلوب الصّغار والكبير"، متمنّيةً للجميع "سنة جديدة تُخيّم عليها روح المحبّة والوحدة، وينتهي فيها الجوع والحرمان، وتتوقّف فيها الحروب، ويعمّ الأمن والسّلام في ربوع ​لبنان​ والعالم أجمع".