"حركة امل" نظمت ندوة حاشدة حول "السيد المسيح في فكر الامام السيد موسى الصدر" في مغدوشة

نظمت "حركة امل" إقليم الجنوب ندوة فكرية حاشدة في مجمع "le ,arc" في بلدة مغدوشة في رحاب عيد الميلاد المجيد وتحت عنوان "السيد المسيح (ع) في فكر الإمام السيد موسى الصدر".

وأشار راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي حداد، الى أن "كلمات السيد المسيح لها صدى في ذهن الإمام الصدر وكأنها تدوي في عالم لم يسمعها بعد وبعيد عن تطبيقها، فتعاليم المسيح حول الإنسان أمست بحسب الإمام موسى الصدر وكأنها من الحلول النسبية لا المطلقة وهذا سبب في تنافس الفلسفات وحتى في تقاتل الامم".

ودعا حداد، الى "التقليل من الطائفية كثيراً لنعطي الوطن أكثر فالوطن إذا أكرمناه أكرمنا أكثر من طوائفنا، والدليل نحن طائفيون بإمتياز ويكاد الوطن يغرق فلنحاول إنقاذ الوطن فينقذنا وطننا .

وحول القضيه الفلسطينية، لفت الى أنه "بجرأة السيد المسيح الذي ثار على محيطه عبر الامام موسى الصدر على أن القضية الفلسطينية هي أسمى القضايا وأقدسها وقال بأن الارض لا تغتصب وبأنها مكان للعبادة لا للقتل والعنف وكأنه معنا اليوم يشهد على جرف غزة وإبادة شعبها ويشهد على أن ما يجري هو أكبر جريمة في التاريخ بحسب تحليل امريكي وآخر أوروبي".

وأضاف "من هنا من أرض الجنوب المقاوم نرسل الى ارض الميلاد وأرض القداسة تحية وننحني إجلالا لن تنسنا مشاكلنا الداخلية ومشاكل العرب والعروبة القضية الاساس قضية فلسطين ، هناك العنوان الرئيسي في المقاومه وكل قضيه اخرى إنما تنمو على حساب القضيه الفلسطينيه وطموحنا سلام سلامك وعهدك علينا أن نبقى أوفياء لتبقي بكرامتك يا قدس يا مدينة السلام".

بدوره، أكد مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله قدم مداخلة ركز على "ثقافة الوحدة والمحبة والتلاقي التي جاءت بها الرسالات السماوية المسيحية كما الاسلام وهو ما عبر عنه سماحة الامام السيد موسى الصدر واعظا في الكنيسة كما المسجد داعيا للوحدة معتبراً أن التعايش الإسلامي المسيحي ثروة يجب التمسك بها".