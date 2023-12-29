فضل الله دعا اللبنانيين إلى التوحد لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية: لعدم جعل العدو يستفيد من أي انقسام

أشار السيد علي فضل الله، خلال خطبتي صلاة الجمعة، الى أنه "أصبح من الواضح أن العدو الصهيوني يصر على الاستمرار بارتكاب مجازره بحق المدنيين وتدمير البنية التحتية في غزة، وهو لذلك أجهض كل المبادرات التي دعت إلى إيقاف نزيف الدم والعودة إلى التفاوض، بل نشهد رغبة من هذا العدو لتوسعة دائرة استهدافاته إن بحق الضفة الغربية أو سوريا أو ما جرى أخيراً بحق أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، والتمادي في عدوانه على لبنان".

ودعا فضل الله، الدول العربية والإسلامية إلى "الكف عن ​سياسة​ الصمت والاكتفاء ببيانات وبمبادرات أثبتت الوقائع أن العدو لا يعيرها اهتماماً ما دامت لا تهدد كيانه أو مصالحه، في الوقت الذي نجدد دعوتنا للشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى الاستمرار بالتعبير عن غضبهم تجاه ممارسات هذا الكيان وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".

كذلك دعا اللبنانيين إلى "التوحد لمواجهة اعتداءات هذا العدو والتي تزداد وتيرتها يوماً بعد يوم، وعدم الرضوخ لمطالبه بتأمين الأمن لكيانه ولو على حساب هذا البلد وأمنه وعدم جعل العدو يستفيد من أي انقسام أو سجال يحصل على هذا الصعيد، وهنا نقدر المواقف الأخيرة التي عبرت عن إجماع اللبنانيين على إدانة هذا العدوان".

وأضاف "نجدد دعوتنا للمسؤولين إلى العمل بكل جدية لتحصين هذا البلد لمواجهة التحديات القادمة التي يخشى أن تكون أكثر سوداوية إن على الصعيد الأمني والسياسي أو الاقتصادي والاجتماعي، والكف عن سياسة التسويف في إنجاز الاستحقاقات إن على المستوى الرئاسي أو عن اتخاذ الإجراءات التي تضمن القدرة على النهوض الاقتصادي ومعالجة أزمات البلد الملحة، حيث لا يمكن مواجهة ما يرسم للمنطقة ولهذا البلد بهذا الترهل."