الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في خان يونس

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجيش الإسرائيلي عن توسيع عملياته في “خان يونس” جنوب قطاع غزة، لافتا إلى أن قواته نفذت الكثير من العمليات داخل المدينة خلال ليلة أمس الخميس.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له اليوم الجمعة ونشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن اللواء القتالي 460 استهدف عشرات الفلسطينيين في مواجهات مختلفة، في غارات جوية وعبر إطلاق النار على القناصين والرشاشات والدبابات.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن مقاتلي الفرقة القتالية التابعة للواء المظليين شنوا الليلة الماضية هجومًا لتدمير البنية التحتية في خان يونس.

من ناحية أخرى، أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، مع استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ 84 على التوالي، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت المصادر إن الجرحى والشهداء أغلبهم من الأطفال والنساء، لافتة إلى أن الاحتلال يشن هجوما وحشيا على أهالي غزة جوا وبحرا وبرا، حيث استهدفت طائرات الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية، عددا من منازل الفلسطينيين فوق رؤوس ساكنيها ومساجد، وسط وجنوب قطاع غزة.