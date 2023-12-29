انت الان تتابع خبر قبيل أعياد رأس السنة.. الدفاع المدني تصدر توجيهات خاصة بإطلاق الألعاب النارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودعت المديرية، بحسب بيان ورد لـ الخليج 365، "المواطنين الى اتباع إرشادات الدفاع المدني الخاصة بإطلاق الألعاب النارية بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية وعدم إطلاقها في أزقة المناطق السكنية والأسواق التجارية، مشيرةً الى أنها تؤدي إلى اشتعال حوادث الحريق التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المواطنين.1-عدم اطلاق الألعاب النارية من قبل الأطفال نهائياً(إذ أن فقدان السيطرة على اطلاق الألعاب النارية قد يسبب بوقوع الإصابات البشرية)

2-عدم إطلاق الألعاب النارية بشكل أفقي او مائل (مما يسبب بقصر مدى ارتفاعها ويؤدي الى نزولها وهي ما زالت مشتعلة)

3-عدم إطلاق الألعاب النارية قرب الأعمدة والأسلاك الكهربائية ( اذ قد تؤدي الى قطع او احتراق الأسلاك الكهربائية وتسبب التماس الكهربائي)

4-عدم إطلاق الألعاب النارية قرب النخيل والأشجار (لمنع اندلاع الحرائق في المتنزهات او الحدائق).

5-عدم إطلاق الألعاب النارية من داخل العجلات سواء متحركة أو متوقفة ( إذ يسبب بوقوع الحوادث المرورية وإرباك حركة السير على الطرق)

6-عدم إطلاق الألعاب النارية قرب محطات الوقود أو صهاريج نقل المنتجات النفطية (لمنع اندلاع حوادث الحريق نتيجة التماس مع أبخرة المنتجات النفطية)

7-عدم إطلاق الألعاب النارية قرب الأسطوانات الغازية وكذلك قناني الأوكسجين.

8-عدم اطلاق الألعاب النارية قرب المولدات الكهربائية ( نظراً لوجود خزانات الوقود والأسلاك الكهربائية)

9-عدم إطلاق الألعاب النارية قرب المستشفيات (لمنع إزعاج المرضى الراقدين).

10-عدم إطلاق الألعاب النارية في الأماكن المغلقة (كقاعات الأعراس والمناسبات لمنع اندلاع حوادث الحريق)

11-في حالات الطوارئ تذكر أهمية سرعة الاتصال بسيطرة الدفاع المدني على الرقم المجاني (115)

اخي المواطن اختي المواطنة تهيب مديرية الدفاع المدني بعدم شراء الألعاب النارية نظراً لكونها مصدراً لثلاث أخطار أساسية

أولاً/ مخاطر الحرائق.. حيث تعد من أسباب اندلاع حوادث الحريق حسب إحصائيات مديرية الدفاع المدني السنوية)

ثانياً/ مخاطر التلوث البيئي.. (تسبب تلوث الهواء والضوضاء وتؤثر سلبا على البيئة وراحة السكان وتسبب الخوف والهلع للأطفال)

ثالثاً / مخاطر صحية.. ومنها الحروق ( الكدمات/ إصابات العيون/ إصابات سمعية)

لذلك حرصة مديرية المدني إلى إصدار جملة من الإرشادات الخاصة بالألعاب النارية ومنها)

