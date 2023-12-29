انت الان تتابع خبر ضباب واستقرار بدرجات الحرارة.. إليك طقس العراق في ليلة رأس السنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الطقس ليوم غد السبت في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع ضباب خفيف صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الأحد في المنطقة الوسطى سيكون صحواً إلى غائم جزئي، وفي المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابعت الهيئة أن "طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

