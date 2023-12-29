انت الان تتابع خبر "شلش" و"عذيب" وياس خضر أبرزهم.. 27 فناناً عراقياً غيبهم الموت في 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفيما يأتي أبرز الفنانين الذين غيبهم الموت:



*الفنان العراقي علي داخل "عذيب"

توفي الفنان العراقي "القدير" علي داخل والمعروف بشخصية "عذيب" في مسلسل بيت الطين، في الـ7 من كانون الثاني 2023، أثر تعرضه لوعكة صحية، وهو فنان مسلم من مواليد محافظة البصرة وبدأ العمل المسرحي في العشرينيات من عمره بمراكز الشباب في محافظة ميسان عام 1976 وساعده ذلك ليرتقي على خشبة المسرح واستمر بهِ الحال بالتمثيل إلى عام 1997، وبدأ مسيرته الفنية "المميزة" من خلال المشاركة في مسلسل أشهى الموائد في مدينة القواعد سنة 1999 ميلادي، وشارك في العديد من الأعمال الفنية "المرموقة" على مستوى العراق والوطن العربي من أبرزها مسلسل "بيت الطين" و"ماضي يا ماضي".



*الفنان رضا طارش

نعت نقابة الفنانين العراقيين، في الـ25 من حزيران 2023، الفنان رضا طارش، الذي وافته المنية عن عمر 55 عاماً، وهو ممثل عراقي من مواليد 1968، شارك بالتمثيل في عدد من الأفلام السينمائية، والمسلسلات التلفزيونية، ومنها: مسلسل غرامي شرطي وحرامي عام 2018، ومسلسل باكو بغداد عام 2019 وبيت الطين. ويعد طارش من الممثلين الكوميديين العراقيين الذين تركوا بصمة طيبة في الذاكرة من خلال أدواره. نعت نقابة الفنانين العراقيين، في الـ25 من حزيران 2023، الفنان رضا طارش، الذي وافته المنية عن عمر 55 عاماً، وهو ممثل عراقي من مواليد 1968، شارك بالتمثيل في عدد من الأفلام السينمائية، والمسلسلات التلفزيونية، ومنها: مسلسل غرامي شرطي وحرامي عام 2018، ومسلسل باكو بغداد عام 2019 وبيت الطين. ويعد طارش من الممثلين الكوميديين العراقيين الذين تركوا بصمة طيبة في الذاكرة من خلال أدواره.

*فلاح إبراهيم

وتوفي الفنان فلاح إبراهيم، كذلك في الـ 25 من حزيران 2023، بعد خضوعه لعملية جراحية في تركيا، وهو من مواليد 15 سبتمبر/ أيلول عام 1962 بدأت مسيرته في الإخراج المسرحي في كلية الفنون الجميلة في بغداد، انشغل بالتمثيل ولم يبدأ تجربة الإخراج إلا سنة 2000. فهو يمتلك أكثر من 50 عملا مسرحيا كممثل وعشر اعمال مسرحية كمخرج وعشرين كسينوغرافي ومن اعماله (الغوريلا) و (تقاسيم على نغم النوى) و(المومياء) و(قلب الحدث) وشارك إبراهيم في الملحمة الشعبية (بيت الطين) في أجزائها الأربعة وقد حصل على عدد من الجوائز، كانت أولها جائزة أفضل ممثل واعد عام 1988 عن مسرحية (الغوريلا) وجائزة أفضل مخرج عام 2000 عن مسرحية (بياض الظل) وجائزة الدولة للمحترفين عام 2002 عن مسرحية (الهجرة إلى الحب).



*ميلاد سري

كما نعت نقابة الفنانين العراقيين، في الـ27 من تموز 2023، الفنانة ميلاد سري، التي توفيت بعد صراع مع المرض، وهي فنانة وممثلة عراقية ولدت في مدينة الكاظمية وبدأت كعارضة أزياء وفتاة إعلانات وأول أعمالها كانت من خلال خشبة المسرح عام 1995 في مسرحية (عقود فرهود) وكانت أول بطولة لها في مسلسل (مناوي باشا) في جزئيه الأول والثاني، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات منها لقب أفضل ممثلة في العراق عام 2011 وأفضل ممثلة لهذا العام عن دورها في مسرحية العد التنازلي عام 2016 وتكريم في مهرجان السينما العراقية عام 2016. وتوفي الفنان فلاح إبراهيم، كذلك في الـ 25 من حزيران 2023، بعد خضوعه لعملية جراحية في تركيا، وهو من مواليد 15 سبتمبر/ أيلول عام 1962 بدأت مسيرته في الإخراج المسرحي في كلية الفنون الجميلة في بغداد، انشغل بالتمثيل ولم يبدأ تجربة الإخراج إلا سنة 2000. فهو يمتلك أكثر من 50 عملا مسرحيا كممثل وعشر اعمال مسرحية كمخرج وعشرين كسينوغرافي ومن اعماله (الغوريلا) و (تقاسيم على نغم النوى) و(المومياء) و(قلب الحدث) وشارك إبراهيم في الملحمة الشعبية (بيت الطين) في أجزائها الأربعة وقد حصل على عدد من الجوائز، كانت أولها جائزة أفضل ممثل واعد عام 1988 عن مسرحية (الغوريلا) وجائزة أفضل مخرج عام 2000 عن مسرحية (بياض الظل) وجائزة الدولة للمحترفين عام 2002 عن مسرحية (الهجرة إلى الحب).كما نعت نقابة الفنانين العراقيين، في الـ27 من تموز 2023، الفنانة ميلاد سري، التي توفيت بعد صراع مع المرض، وهي فنانة وممثلة عراقية ولدت في مدينة الكاظمية وبدأت كعارضة أزياء وفتاة إعلانات وأول أعمالها كانت من خلال خشبة المسرح عام 1995 في مسرحية (عقود فرهود) وكانت أول بطولة لها في مسلسل (مناوي باشا) في جزئيه الأول والثاني، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات منها لقب أفضل ممثلة في العراق عام 2011 وأفضل ممثلة لهذا العام عن دورها في مسرحية العد التنازلي عام 2016 وتكريم في مهرجان السينما العراقية عام 2016.

*محمود حسين "أبو تحسين"

وتوفي الفنان محمود حسين "أبو تحسين" في الـ18 نيسان 2023، وأن انطلاقته كانت من المسرح العمالي عام 1969 وحصل على جائزة أفضل ممثل في مسرحية الطوب عام 1987، كما عمل أكثر من 60 مسلسلاً و70 مسرحية وبرامج كثيرة وأبرزها مسلسل (أولاد الحاج) لجمال عبد جاسم، كذلك مسلسل (محلتنا) والمسلسل الشهير (أشهى الموائد في مدينة القواعد).



*الفنان والمخرج والباحث المسرحي محسن العزاوي

فيما نعت الأوساط الفنية والثقافية في العراق الفنان والمخرج والباحث المسرحي العراقي محسن العزاوي الذي توفي في الـ8 من مايو 2023، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 84 عاما، تاركا خلفه إرثا فنيا كبيرا فيما نعت الأوساط الفنية والثقافية في العراق الفنان والمخرج والباحث المسرحي العراقي محسن العزاوي الذي توفي في الـ8 من مايو 2023، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 84 عاما، تاركا خلفه إرثا فنيا كبيرا

ومحسن أحمد العزاوي من مواليد أبريل/نيسان 1939 في محافظة ذي قار وبدأ العزاوي مشواره الفني مخرجا عام 1958 بمسرحية "زنزانة رقم 16" من تأليف الراحل عزيز عبد الصاحب، وكانت نقطة انطلاق لمسيرة حافلة قدم خلالها أكثر من 60 عملا مسرحيا. *الفنانة العراقية أمل عباس

وتوفيت الفنانة العراقية الشهيرة المقيمة في الكويت، أمل عباس، عن عمر ناهز الـ 63عاما، في الـ7 من تموز، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. وكانت عباس بدأت حياتها الفنية في الكويت العام 1984 في "أوبريت سندريلا". بعدها قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية، وكانت مشاركتها في مسلسل "الحيالة" في دور حكيمة إلى جانب الفنان القدير عبد الحسين عبدالرضا والفنان خالد النفيسي، من أحد أهم المحطات في حياتها الفنية.

*ياس خضر "صوت الأرض"

كذلك نعت الأوساط الثقافية والفنية والشعبية في العراق والوطن العربي، المطرب العراقي الكبير ياس خضر النجم الملقب بـ"صوت الأرض"، صاحب الأغاني الشهيرة "حن وآنه حن"، و"تايبين"، و"البنفسج" و"الريل" و"حمد"، و"المكير"، وغيرها من الأغاني التي ظلت راسخة في أذهان العراقيين والعرب على اختلاف مشاربهم، الذي رحل عن عالمنا في (2 سبتمبر/أيلول 2023)، إثر مرض عضال عن عمر ناهز 85 عاما. كذلك نعت الأوساط الثقافية والفنية والشعبية في العراق والوطن العربي، المطرب العراقي الكبير ياس خضر النجم الملقب بـ"صوت الأرض"، صاحب الأغاني الشهيرة "حن وآنه حن"، و"تايبين"، و"البنفسج" و"الريل" و"حمد"، و"المكير"، وغيرها من الأغاني التي ظلت راسخة في أذهان العراقيين والعرب على اختلاف مشاربهم، الذي رحل عن عالمنا في (2 سبتمبر/أيلول 2023)، إثر مرض عضال عن عمر ناهز 85 عاما. الفنان ياس خضر، واسمه الكامل ياس خضر علي الحسيني، مطرب عراقي من مواليد مدينة النجف (وسط العراق) عام 1938، يعدّ أحد أبرز مطربي جيل السبعينيات في العراق، بدأ حياته الفنية آواخر ستينيات القرن الماضي، وكانت أولى أغانيه المسجلة للإذاعة أغنية (الهدل) التي ذاع صيتها آنذاك، بعدما بثت لأول مرة من خلال إذاعة القوات المسلحة في 1968.



*كريم العراقي

رحل الشاعر العراقي البارز كريم العراقي عن عمر ناهز 68 عاماً بعد صراع مع المرض في الأول من أيلول 2023. ويعد الراحل أحد أبرز كتّاب القصيدة الشعبية الغنائية العراقية وارتبط اسم الشاعر الراحل أيضاً بأشهر المطربين العراقيين، عبر قصائد غنائية حققت شهرة بأصواتهم، من بينهم سعدون جابر وياس خضر ورضا الخياط وكاظم الساهر. رحل الشاعر العراقي البارز كريم العراقي عن عمر ناهز 68 عاماً بعد صراع مع المرض في الأول من أيلول 2023. ويعد الراحل أحد أبرز كتّاب القصيدة الشعبية الغنائية العراقية وارتبط اسم الشاعر الراحل أيضاً بأشهر المطربين العراقيين، عبر قصائد غنائية حققت شهرة بأصواتهم، من بينهم سعدون جابر وياس خضر ورضا الخياط وكاظم الساهر.