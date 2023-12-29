شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كولورادو.. ولاية مين تقرر عدم أهلية ترامب للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت ولاية مين الأمريكية أمس الخميس قرارا بعدم أهلية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية العام المقبل، لتصبح بذلك ثاني ولاية تتخذ مثل هذا القرار بعد كولورادو.

وقررت شينا بيلوز وزيرة خارجية الولاية، كبيرة المسؤولين عن الانتخابات في الولاية، أن طلب الرئيس السابق للترشح للانتخابات التمهيدية "باطل"، وفقًا لوثيقة نشرت أمس، بينما أعلنت حملة ترامب أنها تعتزم اتخاذ إجراء ضد القرار.

التعديل الرابع عشر

وجاء في نص القرار، أنه وفقًا للتعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، فإن ترامب "غير مؤهل لتولي منصب الرئيس".

وينص التعديل على أن الأشخاص الذين "شاركوا في تمرد أو انتفاضة" بالمخالفة للدستور يستبعدون من الانتخابات.

اقتحام مقر الكابيتول

وكان مؤيدو ترامب قد اقتحموا مقر الكابيتول في واشنطن يوم 6 يناير2021، وكان الكونجرس قد انعقد هناك للتأكيد رسميًا على فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في خطاب ألقاه قبيل دخول أنصاره المبنى، إن "الجميع هنا سيزحفون إلى مبنى الكابيتول لجعل أصواتكم مسموعة بسلام ووطنية"، وأسفرت أعمال الشغب تلك في مقتل 5 أشخاص.

وبناء على تلك الأحداث، يحاول العديد من المدعين في ولايات أمريكية مختلفة منع ترامب من خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

محكمة كولورادو

وكانت المحكمة العليا في كولورادو قد قضت الأسبوع الماضي بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية، والتي من المقرر إجراؤها في 5 مارس المقبل، بسبب دوره في اقتحام مبنى الكابيتول، وبالتالي لا يمكنه المشاركة في الانتخابات التمهيدية.

ويأمل ترامب في أن يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 ويعود إلى البيت الأبيض.