سقوط إصابات في قصف روسي على مناطق عدة بأوكرانيا بصواريخ ومسيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ)

قصفت روسيا أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ كروز مساء أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة، مما أسفر عن إحداث أضرار في أنحاء البلاد.

وقال أندري سادوفي، عمدة مدينة لفيف بغرب البلاد، عبر تطبيق تليجرام، إن انفجارات في المدينة تسببت في اندلاع حريق بمنشأة بنية تحتية حيوية.

وفي أوديسا بالجنوب، تسبب حطام طائرة مسيرة جرى إسقاطها في اندلاع حريق بمبنى شاهق الارتفاع، وفي خاركيف- شمال شرق- وقعت عدة انفجارات عقب هجمات صاروخية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك خسائر بشرية جراء الهجمات.

وأوضح سادوفي، أن هجوما استهدف مدينة لفيف بأكثر من 10 طائرات مسيرة، كاميكازي.

وفي منطقة سومي، بشمال شرق أوكرانيا، أصيب ثلاثة أشخاص جراء انفجار صاروخ في بلدة كونوتوب، كما لحقت أضرار بمبنى سكني وورشة.

وسقط أكثر من 10 صواريخ أيضا فوق خاركيف مساء الخميس. ولم ترد تقارير في البداية عن سقوط قتلى. وقال محافظ خاركيف أوليه سينيهوبوف إنه لم يتم تحديد حجم الأضرار بعد.

وأعقب ذلك موجة ثانية من الغارات صباح الجمعة. وجرى تفعيل إنذار جوي على مستوى البلاد جراء الهجمات. وأوصت السلطات مواطني البلاد بالتوجه إلى الملاجئ خشية الغارات الجوية.