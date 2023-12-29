إيران: إعدام 4 من أعضاء مجموعة تخريبية تابعة " للكيان الصهيوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ)

أعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية أنه تم صباح اليوم الجمعة إعدام 4 أعضاء من "مجموعة تخريبية تابع للنظام الصهيوني... ارتكبوا أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من ضباط جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي الموساد".

وفقا للمركز الإعلامي، تضم هذه القضية 10 مدانين، وتم إعدام المدانين الأربعة الرئيسيين صباح اليوم "بجريمة الحرب وإفساد الأرض من خلال التعاون الاستخباراتي مع النظام الصهيوني بقصد التعطيل. أمن البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وأوضح المركز الإعلامي أن رئيس قضاة مقاطعة أذربيجان الغربية ناصر العتباتي كان أعلن في الثاني من الشهر الماضي أنه تم اعتقال 10 عملاء مرتبطين بالنظام الصهيوني، وكانت أنشطتهم الرئيسية هي تحديد قوات الاستخبارات النشطة في مجال القتال ضد النظام الصهيوني، من خلال رصد معلومات استخباراتية".

وقام أفراد هذه المجموعة بإشعال النيران في سيارات ومنازل بعض الأشخاص المرتبطين بالمؤسسات الأمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحصلوا على الأموال لالتقاط صور وإرسالها إلى ضباط الموساد.