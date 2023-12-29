أونروا: جنود إسرائيليون أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن جنود إسرائيليون أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة على طريق حدده الجيش.

كان وزير المالية الإسرائيلي، قال إن إسرائيل تحترم الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها ولكننا لن نترك مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب.

ووعد وزير المالية، ألا يذهب شيكل واحد إلى حماس في غزة طالما بقيت في منصبي.

وقالت الأمم المتحدة، إن 100 ألف من النازحين الجدد قد وصلوا إلى معبر رفح في الأيام الأخيرة.

وأدت الغارات الجوية المستمرة التي تركز على المناطق الوسطى من قطاع غزة إلى موجة نزوح جديدة وكبيرة من مناطق مثل البريج ودير البلح باتجاه رفح، مما يمثل أكبر حركة نزوح من هذه المناطق منذ بداية الحرب.

وتشير مصادر محلية إلى أن عددا قليلا جدا من الأحياء السكنية في مدينة خان يونس لا يزال مأهولا بالسكان، وتتركز بشكل أساسي حول مستشفى ناصر والأجزاء الجنوبية الغربية والغربية من المدينة.

ويدفع جيش الاحتلال الإسرائيلي قسرا السكان على النزوح، وعمدت الطائرات الحربية الإسرائيلية إلى إلقاء منشورات تحث سكان المدينة على التوجه جنوبا نحو رفح.