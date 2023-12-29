عز الدين: من يطالب المقاومة بمغادرة الحدود إلى ما وراء نهر الليطاني يريد أن يؤمن الاستقرار للعدو

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، على أن "الذين يحدثون انفسهم من المتحمسين للعدو، ويتسوّلون في عواصم الدول ويطالبون بمغادرة المقاومة للحدود إلى ما وراء نهر الليطاني، إنما يريدون بذلك أن يؤمنوا الأمن والاستقرار للعدو".

ولفت عز الدين، خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة البابلية الجنوبية، الى أننا في "لبنان أصحاب الارض والقضية، والفلسطينيون أيضا هم أصحاب الأرض والحق في ازالة الاحتلال من فلسطين كما نريد ازالته من لبنان، وكما أخرجناه عام2000 ذليلا ومهزوما من معظم الاراضي اللبنانية المحتلة".

ورأى أن "ما تقوم به المقاومة على امتداد جبهة الجنوب اللبناني انما هو لنصرة فلسطين ونصرة القدس والمقدسات ونصرة اهل غزة ونصرة المقاومين لاننا جميعنا نعيش في ساحة ونعيش قضية واحدة وهي قضية الحق للعشب الفلسطيني في استعادة ارضه وحقوقه، وكونوا على ثقة بان المقاومة في فلسطين، حماس مع سائر الفصائل الفلسطينية هم المنتصرون لانهم اصحاب الارض وهم الباقون وغيرهم الراحلون".