"النشرة": اندلاع حريق كبير بمولد الاشتراك بجانب مستشفى حمود في صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بـ"اندلاع حريق كبير بمولد الاشتراك بجانب مستشفى حمود في المدينة حيث هرعت سيارات الاطفاء لاخماده قبل ان يمتد الى الشقق السكنية".

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