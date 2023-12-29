الأرصاد الجوية: الطقس غدًا غائم جزئيًا مع استقرار بالحرارة ويتوقع تساقط رذاذ متفرق صباحًا

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا مستقرًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة ضمن معدّلاتها الموسميّة حتّى يوم الثّلثاء المقبل، إذ يتحوّل إلى متقلّب وماطر أحيانًا"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر كانون الأوّل يتراوح بين 13 و21 درجة مئويّة في ​بيروت​، بين 10 و19 درجة في ​طرابلس​، وبين 4 و14 درجة مئويّة في ​زحلة​".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الجمعة غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة"، لافتةً إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا السّبت غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، واستقرار بدرجات الحرارة، ويُتوقّع تساقط رذاذ بشكل متفرّق خلال الفترة الصّباحيّة خاصّةً في المناطق الجنوبيّة".

وبيّنت دائرة التّقديرات، أنّ "الطقس المتوقّع الأحد غائم جزئيًّا بسحب متوسّطة، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ويُتوقّع تساقط الرّذاذ بشكل متفرّق على المرتفعات الشّماليّة اعتبارًا من بعد الظّهر".

وأفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الإثنين غائم جزئيًّا إلى قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة".

كما أضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة إلى جنوبيّة نهارًا وجنوبيّة شرقيّة ليلًا، سرعتها بين 10 و25 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء محليًّا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 65 و80%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 21 درجة مئويّة".