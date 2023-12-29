أشارت كتلة "تجدد"، إلى أنّ "في وقت يحتاج لبنان إلى اتخاذ كلّ الإجراءات لحماية نفسه من الخطر المتعاظم من تعرّضه للحرب، تتكرّر الاعتداءات الّتي تستهدف قوّات الطّوارئ الدّوليّة العاملة في الجنوب المكلّفة بحفظ الاستقرار، بما يوحي وكأنّ هناك قرارًا لدى قوى الممانعة، بتهديد عمل هذه القوّات ومنعها من القيام بمهامها، وبالتّالي إرسال رسالة عبر بريد "اليونيفيل" إلى المجتمع الدولي، بأنّ السّعي لتطبيق القرار 1701 سيواجَه بإثارة الفوضى والعنف".
وأعربت الكتلة، في بيان، عن إدانتها "هذه الممارسات الّتي تضع لبنان واللّبنانيّين في مهبّ الرّيح"، مكرّرةً استهجانها لـ"صمت الحكومة، الّتي يبدو أنّها اكتفت بإعلان العجز وفقدان قرار السّلم والحرب، ما يمثّل استقالةً مخجلةً من مسؤوليّاتها وواجباتها تجاه اللّبنانيّين والمجتمع الدولي".
وشدّدت الكتلة، على "ضرورة التزام كلّ الجهات بالقرار 1701، والعودة إلى التّطبيق الفعلي لهذا القرار، ما يقي لبنان خطر الحرب"، مؤكّدةً "رفض تحويل اللّبنانيّين إلى وقود لمشروع النّفوذ الإقليمي لإيران، على حساب أمنهم ومستقبلهم واقتصادهم".
كانت هذه تفاصيل خبر "تجدد" أكدت ضرورة التزام كل الجهات بالـ1701: كأن هناك قرارًا لدى الممانعة بتهديد عمل "اليونيفيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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