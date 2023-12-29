قبلان: ما يجري على الجبهة الجنوبية نصر لا مثيل له والمقاومة لم تكشف إلا عن القليل النادر مما تملك

أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، خطبة الجمعة، الى أن "ما يجري في غزة بداية النهاية للكيان الصهيوني إن شاء الله تعالى، وأيام زوال إسرائيل بدأت، وكابوس 7 تشرين دليل على أن إسرائيل نمر من ورق، ورغم شراكة واشنطن والأطلسي لتل أبيب فإن اليد العليا للمقاومة في غزة وجنوب لبنان وباب المندب وباقي النواحي، ولا تراجع ولا صفقات ولا تسوية مذلّة، والميدان هو الفصل".

وأكّد قبلان أنه "بالرغم من شراكة العالم لتل أبيب في تلك الجبهة بما في ذلك الأقمار الصناعية المتعددة الجنسيات العسكرية والمدنية، ومنها أخطر وأهم الدرونات الأمريكية والعالمية، فإن النصر حليف المقاومة، فما يجري على الجبهة الجنوبية نصر لا مثيل له من قبل، وقدرات ردع لا سابق لها، وتأسيس لسيادة وطنية قلّ مثيلها، وكلّ ذلك رغم أن المقاومة لم تكشف إلا عن القليل النادر مما تملك، فقط المطلوب من القوى السياسية الوفاء للمقاومة وتضحياتها وانتصاراتها الوطنية بتسوية رئاسية تليق بهزيمة تل أبيب وواشنطن في أكبر وأهم حرب على الإطلاق".

وطالب قبلان، حكومة تصريف الأعمال "القيام بواجباتها الوطنية، وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تهدد صميم البلد، والكسل والتهرّب خيانة، فلبنان يحتاج حكومة تعمل لا تنام، والحلّ بتسوية رئاسية حكومية تنتشل البلد من الموت السريري، ولا تنازل على حساب السيادة الوطنية، ولا محل لواشنطن بأي تسوية وطنية، وأي وساطة دولية أو إقليمية شقيقة أو صديقة يجب أن تمرّ بالمصالح اللبنانية فقط".