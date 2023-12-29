ذكّرت حركة "التجدد للوطن"، أنّ "مع اقتراب بلوغ المدير العام للطّرق والمباني بالتّكليف في وزارة الأشغال العامة والنقل سنّ التّقاعد أوائل الشهر المقبل، فإنّ هذا الموقع، وبحسب العرف المتّبع منذ اتفاق الطائف في توزيع مراكز الفئة الأولى، يعود لطائفة الروم الكاثوليك".
وشدّدت في بيان، على أنّ "لذلك وتصحيحًا للواقع، نطالب وبإصرار وزير الأشغال العامّة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، بالمبادرة وتكليف مهندس من طائفة الرّوم الملكيّين الكاثوليك الأكثر أقدميّة في الوظيفة لتولّي هذا المركز، وذلك لحين تعيين مدير عام أصيل".
وأشارت إلى أنّ "بنتيجة مشاورات عديدة مع المعنيّين وممثّلي الطّائفة، نحذّر من التّلاعب بالمواقع العائدة للطّائفة باختلاق أعراف جديدة ومعايير، وحرمانها من المشاركة في مواقع الإدارة العامّة تحت حجج وذرائع مختلفة".
كانت هذه تفاصيل خبر "التجدد للوطن": لتكليف مهندس روم كاثوليك لتولي مركز مدير الطرق والمباني بوزارة الأشغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.