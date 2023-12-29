الخطيب دعا القوى السياسية الى الإسراع بترتيب البيت اللبناني وعدم انتظار ما ستسفر عنه الحرب

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الشيخ علي الخطيب، خلال صلاة الجمعة في مقر المجلس، بعد أن ألقى خطبة الى أن "ما عاشته امتنا من تَخَلُّف وفتن على مدى قرون هو تعبير عملي عن الخسارة على مدى أجيال لدورها الريادي بين الامم حتى أصبحت لا يُحسب لها حساب وتتجرأ عليها عصابات إجرامية إرهابية لم يكن لها أن تقوم بما تقوم به من احتلال لفلسطين والاراضي العربية المحتلة في الجولان".

ورأى الخطيب، أن "هذا الضعف الذي يُعبِّر عنه السكوت العربي والاسلامي، يشجّع هذا العدو على المضي في أعماله الاجرامية والارهابية في ارتكاب القتل والمجازر التي طالت الاطفال والنساء إضافةً الى هذا الحصار المطبق على اهالي غزة لكل اسباب الحياة مما جعل عملية النهوض للأمة التي تُشكِّلها قوى المقاومة اليوم وهي تخوض مرحلة من مراحل التحرير لفلسطين ابهظ ثمناً وأكثر كلفةً وأشدّ ألماً يدفعها أبناؤنا وأهلنا في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان واليمن وقد دفعتها سوريا سلفاً وما زالت".

وأكد أن "المقاومة اليوم في فلسطين والمنطقة تُشكِّل بداية التغيير والنهوض للأمة من كبوتها وهي تستأهل هذا الثمن الكبير الذي كان على الامة جميعاً دفعه لا المقاومة وأهلها وحدهم"، لافتاً الى أن "المقاومة حقّقت الانتصار وما تقوم به اليوم ليس إلا تثبيتاً لهذا الانتصار بإلجاء العدو لإعلان هزيمته عن يد وهو صاغر بعد أن ثبَّتَه أهل غزة بصبرهم وتضحياتهم وتمسِّكهم رغم الألم بالمقاومة".

ودعا القوى السياسية اللبنانية الى أن "يكونوا أول من يتعامل مع هذا الانتصار بالإسراع بترتيب البيت اللبناني وعدم انتظار ما ستسفر عنه هذه الحرب، فقد قُضِيَ الأمر وكُتِبَ النصر لفلسطين وشعبها والهزيمة لعصابات الهاغاناه وشتيرن".