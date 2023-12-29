لفت النّائب السّابق ​نبيل نقولا​، في رسالة وجّهها في زمن الأعياد، إلى أنّ "عيدًا، بأيّة حال عُدت يا عيد. تنتهي 2023 ولم تنتهِ مآسي ​الشعب اللبناني​، أموال منهوبة والنّاهبون يسرحون ويمرحون، أهالي ضحايا المرفأ ما زالوا ينتظرون من يكشف عن المجرمين الّذين اغتالوا أولادهم، دوائر رسميّة مقفَلة ولا أحد يسأل ولا مجيب. دولة مفكّكة لا رئيس لما تبقّى من شبه دولة، حكومة مغتصِبة للسّلطة تَفرض ضرائب دون حسيب ولا رقيب، أمن متفلّت، مجلس نواب نائم ولا من يوقظه... دولة سيري وعين الله ترعاك".

كانت هذه تفاصيل خبر نقولا في رسالة الأعياد: دولة مفككة وأمن متفلت وأموال منهوبة ومجلس نواب نائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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