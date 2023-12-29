أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو، عن "مقتل 12 شخصا على الأقل في أوكرانيا في سلسلة هجمات بمسيرات وضربات صاروخية روسية".
وكان قد أعلن حاكم خاركيف أوليغ سينيغوبوف، في وقت سابق، عن "مقتل شخص وجرح 15 آخرون في كييف وخاركيف في موجة من الضربات الروسية اليوم، في حصيلة غير نهائي"ة.
وبدوره، أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو ، أنه "حاليا نُقل سبعة أشخاص في العاصمة إلى المستشفى".
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت القوات الجوية الأوكرانية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، أن "روسيا تشنّ هجوماً ضخماً على أوكرانيا باستخدام مسيّرات وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ باليستية وصواريخ كروز".
وكان قد أعلن كليتشكو، صباح اليوم الجمعة، عن "دوي انفجارات في كييف، وأطلاق صافرات الإنذار على مستوى البلاد عقب ضربات روسية استهدفت عدة مدن في انحاء أوكرانيا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الأوكراني: مقتل 12 شخصا على الأقل جراء الضربات الروسية على أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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