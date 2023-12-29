«غير مؤهل».. ولاية أمريكية جديدة تستبعد ترامب من انتخابات الرئاسة 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت كبيرة مسئولي الانتخابات بولاية مين الأمريكية، الديمقراطية شينا بيلوز، استبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

وبهذا القرار، تصبح ولاية مين هي ثاني ولاية بعد كولورادو تستبعد ترامب على خلفية الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير 2021، بحسب ما نقل موقع "فرانس 24" اليوم الجمعة.

وفي وثيقة رسمية، أعلنت بيلوز أن ترامب "غير مؤهل لمنصب الرئيس" بموجب التعديل 14 للدستور، الذي يستبعد أي شخص شارك في أعمال «تمرد» من تولي أي مسؤولية عامة.

وفي وقت سابق، قررت المحكمة العليا في ولاية كولورادو أن ترامب "انخرط في تمرد في 6 يناير 2021"، وبالتالي فإن التعديل الرابع عشر للدستور ينطبق عليه لاعتباره غير أهل لتولي الرئاسة.

وصرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة نهاية العام المقبل 2024، بأن سلفه الجمهوري "حتما دعم تمردا، لا شك في ذلك بتاتا، بتاتا، صفر شك، وهو يعطي انطباعا بأنه مصر على ما فعله".

وسرعان ما أدان ترامب ما وصفه بأنه قرار اتخذته "يسارية متطرفة" و"مؤيدة متحمسة" لجو بايدن.

وقال ترامب عبر فريق حملته الانتخابية: "نشهد في شكل مباشر محاولة لسرقة انتخابات وحرمان الناخب الأمريكي من حقه في التصويت".

وأعلنت الحملة الانتخابية الخاصة بترامب أن الرئيس السابق سيطعن بقرار ولاية مين أمام المحكمة، وقد يذهب إلى حد تقديم استئناف نهائي أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة.