شكرا لقرائتكم خبر عن خفض عدد المناطق ضمن إنذار الفيضانات بالتشيك إلى 24 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المعهد التشيكي للأرصاد الجوية المائية عبر موقعه الإلكتروني، في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، عن خفض عدد المناطق التي يشملها تحذير من حدوث فيضانات في البلاد إلى 24 منطقة، حيث أصبحت مستويات المياه مستقرة أو في تراجع.

ولم يعد أعلى مستوى تحذير من الفيضانات قائمًا إلا في ثلاثة أماكن على المجرى السفلي من نهر ألبه.

وارتفع مستوى المياه في نهر فلتافا بمدينة تشيسكي كروملوف مجددًا في الصباح إلى المستوى الثالث من إنذار الفيضانات، بعد تراجع لأقل من ذلك بعد منتصف الليلة الماضية.

يذكر أن المعهد التشيكي للأرصاد الجوية والمائية، أصدر يوم أمس الخميس، تحذيرات من وقوع فيضانات في نحو 48 منطقة بالبلاد، مع استمرار إعلان أعلى مستوى من التأهب في أربع مناطق على نهر إلبه.