12 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن 12 ألف مصلِ فلسطيني من تأدية صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بينما منعت قوات الاحتلال عدد آخر من المصلين في مناطق متفرقة بنصب الحواجز الحديدية لمنع المصليين من الوصول للأقصى.

أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المصليين في واد الجوز وباب الأسباط بعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

المقاومة تنفذ عدة عمليات

أعلنت كتائب القسام، عن استهداف طائرة استطلاع من طراز (Skylark- 2) وإسقاطها، بعدما كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى شمال مخيم البريج، بالقذائف المضادة للتحصينات، والاشتباك معها من مسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت سرايا القدس :"قصفنا حوليت وصوفا و نير إسحاق برشقات صاروخية مركزة".

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، وقوع إصابات بين 21 جنديًا إسرائيليًا خلال ال24 ساعة الماضية، بينهم 15 في قطاع غزة.