شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المؤتمر: المقترح المصري لوقف الحرب في غزة يعكس جهود دعم القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بالمقترح المصري والذي أعلن عنه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع من خلال 3 مراحل، مؤكدا أن هذا المقترح يعكس الجهود المصرية الرامية في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف نزيف دماء الأشقاء الفلسطينيين ووقف العدوان على الأراضي الفلسطينية.

وأشار فرحات إلى أن المقترح يهدف في المقام الأول حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة، خاصة وأن الحرب في قطاع غزة ستحول المنطقة بالكامل لمنطقة صراعات، ومن ثَم على المجتمع الدولي أن يكون أكثر حزما بشأن التصدي للحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر تلعب دورا محوريا في القضية الفلسطينية لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية علي قطاع غزة وبدء مفاوضات جادة من أجل إيجاد حلول جذرية عادلة للقضية الفلسطينية، أساسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية تعمل على دعم الشعب الفلسطيني سياسيا وانسانيا، معتبرا قرار مجلس الأمن برقم 2272 والذي دعا إلى هدنة وممرات إنسانية ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، انتصار لجهود مصر الدؤوبة والمستمرة لإنهاء حالة الصراع الجاري وإرساء الاستقرار بالمنطقة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الجهود المصرية لم تتوقف إطلاقا من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل نهائي على قطاع غزة، مؤكدا أن المبادرة المصرية لوقف الحرب في غزة تطور مهم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال التوسط في وقف إطلاق النار ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع ويجب على المجتمع الدولي أن يواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل وسلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والمشاركة فيها.