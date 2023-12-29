شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: مقترح مصر لوقف الحرب بغزة امتداد لجهود الدبلوماسية المصرية دعما للقضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن المقترح المصري لوقف الحرب فى غزة، فى محاولة مصرية لتقريب وجهات نظر جميع الأطراف، يعكس حرص الدولة المصرية قيادة وشعبا على حقن الدماء والتوقف عن إهدار مزيدا من أرواح المدنيين العزل، بالإضافة إلى منع توسع الصراع فى المنطقة.

وأضاف " البدري" فى تصريحات له اليوم، ويؤكد دور مصر المحورى فى منطقتها، خاصة أنها كانت ولازالت الداعم الاول للقضية الفلسطينية وحق الفلسطينين فى إقامة دوولتهم المستقلة على حدود يونيه 1967وعاصمتها القدس الشرقية، مستنكرا ما قامت به قوات الاحتلال من اعتداءات غاشمة على الفلسطينين والتي تجاوزت وانتهكت كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وتابع: نثق فى أن الدبلوماسية المصرية ستنجح فى الوصول لاتفاق بوقف الحرب فى غزة، مشيدا بما قامت به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بدء الحرب الأخيرة على أهالي القطاع، والتي نجحت فى حشد الرأي العام العالمي تجاه القضية والتعاطف معها ورفض ما تقوم به دولة الاحتلال.

وقال عضو مجلس الشيوخ أن الحرب الاخيرة على أهالي غزة، كشفت للعالم الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال وما ترتكبه من جرائم حرب بحق المدنيين، لافتا إلى أن المجتمع الدولي أصبح ينظر إلى القضية بنظرة أخرى ، خاصة بعد دعم بعض الدول الكبرى لما تقوم به من اعتداءات وحشية تجازت بها مبدأ حق الدفاع عن النفس.

أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بالحوار الوطنى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا لنصرة القضية الفلسطينية وتواصل جهودها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المقترح المصري لوقف الحرب فى غزة، فى محاولة مصرية لتقريب وجهات نظر جميع الاطراف، يعكس حرص الدولة المصرية قيادة وشعبا على حقن الدماء والتوقف عن إهدار مزيدا من أرواح المدنيين العزل، بالإضافة إلى منع توسع الصراع فى المنطقة.

وأشار "عاشور" إلى أن الجهود المصرية لحل الصراع الدائر حاليًا في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي جاءت في بنود المقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيًا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة.

حيث يتضمن المقترح 3 مراحل متتالية ومرتبطة معًا، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار وذلك في محاولة لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعياً لوقف العدوان على قطاع غزة وهو ما يأتي من دور مصر المحوري فى منطقتها، خاصة أنها كانت ولازالت الداعم الاول للقضية الفلسطينية وحق الفلسطينين فى إقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيه 1967وعاصمتها القدس الشرقية.

مؤكدا على أن المبادرة المصرية لوقف الحرب في غزة تطور مهم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال التوسط في وقف إطلاق النار ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع ويجب على المجتمع الدولي أن يواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل وسلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والمشاركة فيها.