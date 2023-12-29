"الأونروا": قافلة مساعدات لغزة تعرضت لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي

أعلن مدير "الأونروا" في غزة توماس وايت، أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار على إحدى قوافل المساعدات التابعة لها في قطاع غزة دون وقوع إصابات".

وأوضح وايت، أنه "لم يصب قائد قافلتنا الدولية وفريقه بأذى، لكن إحدى المركبات تعرّضت لأضرار"، لافتاً الى أنه "لا ينبغي أبدا أن يكون العاملون في مجال الإغاثة هدفا".

وكان قد انتقد رئيس العمليات الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث شروط توصيل المساعدات إلى غزة لافتاً الى أن "القوافل تستهدف بإطلاق النار وهناك تأخيرات عند نقاط العبور"، مستنكراً "كون العاملين في المجال الإنساني أنفسهم نازحين ويتعرّضون للقتل"، مذكّرا بأن "السكان المصابين بصدمة والمنهكين يتكدّسون على قطعة أرض تزداد صغرا".