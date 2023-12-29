"سرايا القدس": قصفنا حوليت وصوفا ونير إسحاق وتحشدات عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس

ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا قصفنا مستوطنات حوليت وصوفا ونير إسحاق، برشقات صاروخيّة مركّزة". وأفادت بأنّ "مجاهدينا دكّوا تحشّدات عسكريّة إسرائيليّة بوابل من قذائف الهاون النّظامي عيار 60، في منطقة عبسان شرق ​خان يونس​".

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