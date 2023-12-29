"النشرة": جريحان جراء استهداف سيارة بصاروخ إسرائيلي في بلدة عيترون

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بـ"سقوط جريحين جراء غارة اسرائيلية استهدفت سيارة بصاروخ عبر مسيّرة في بلدة عيترون، وفرق الدفاع المدني بجمعية الرسالة للإسعاف الصحي تعمل على إخماد النيران بعد اندلاعها في السيارة".

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