"النشرة": غارات على الناقورة والعين الزرقا وتحليق منخفض للطيران الإسرائيلي فوق مرجعيون والخردلي

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي حلق على علو منخفض جدا فوق مناطق عدة، ومنها مرجعيون والخردلي خارقا جدار الصوت، ورمى بالونات حرارية للتشويش على المضادات الأرضية". كذلك أفاد المراسل بـ"غارات جوية إسرائيلية على حامول الناقورة ومحيط العين الزرقا".

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