عبد المسيح: خسائر لبنان جراء حرب غزة ستتجاوز المليار دولار بآخر الفصل الأول من 2024

أوضح النّائب ​أديب عبد المسيح​، أنّ "خسائر ​لبنان​ جرّاء ​حرب غزة​ ستتجاوز المليار دولار في آخر الفصل الأوّل من العام 2024". وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّني سأفصّل هذه الدّراسة لاحقًا، وهي تشمل الأضرار المباشرة، كلفة النّزوح الدّاخلي، الخسائر غير المباشرة في قطاعات مهمّة كالزّراعة والسّياحة والخدمات؛ وكلفة إضاعة الفرص"، مذكّرًا بأنّ "​حرب تموز 2006​ كلّفت لبنان 11 مليار دولار آنذاك، أي ما يعادل 15 مليارًا اليوم".

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