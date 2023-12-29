شرطة بلدية صيدا حجزت 8 آليات لـ"نكيشة النفايات" وحررت محاضر ضبط بحقهم

نفّذت شرطة ​بلدية صيدا​، بتوجيهات من قائدها المفوّض أوّل بدر القوام، حملةً على "نكّيشة النّفايات" في المدينة، حيث تمّ حجز 8 آليات (توك توك ودرّاجات ناريّة وهوائيّة)، وحُرّرت ​محاضر ضبط​ وتعهّد بحقّ أصحابها.

وأشار رئيس بلدية صيدا بالتّكليف، عبدالله كنعان، إلى أنّ "حملة الشّرطة البلديّة جاءت بعد إنذار تمّ تعميمه بهذا الصّدد من قِبل القائد القوام، بناءً لتوجيهات من المجلس البلدي، حيث أنّ أعمال نكش ​النفايات​ وفلشها خارج المستوعبات بهدف فرزها وأخذ ما يمكن بيعه منها من مواد بلاستيكيّة أو كرتون أو غير ذلك، أدّت إلى أضرار كبيرة خلال هطول ​الأمطار​ الغزيرة، إذ حملت سيول الأمطار أكياس النّفايات المفلوشة، وسدّت قوات صرف مياه الشّتاء وأقنية المجاري، ما أدّى إلى فيضانها والتّسبّب بتشكّل برك ومستنقعات في الأحياء وشوارع المدينة وغيرها".

وأكّد أنّ "دوريّات الشّرطة البلديّة ستواصل مهمّتها في ملاحقة "نكّيشة النّفايات"، وإجراء المقتضى الرّادع بحقّهم".