أوقف وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال ​محمد وسام المرتضى​، هدم البناء القائم على العقار 161 من ​منطقة التل​ العقاريّة بلوك "أ" و"ب". وأحال الملف مجدّدًا إلى اللّجنة الجديدة للأبنية التّراثيّة، وذلك بعد أن تبيّن له اليوم أنّ البناء يقع بين بناءَين تراثيَّين ومن نسيجهما العمراني عينه، وقرّر إبلاغ هذا الأمر إلى الجهات الإداريّة والبلديّة المعنيّة كافّة.

كانت هذه تفاصيل خبر المرتضى أوقف هدم البناء القائم على العقار 161 في التل وأحال الملف للجنة الأبنية التراثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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