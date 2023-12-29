أبو فاعور: معاناة مرضى السرطان يجب ألا تستمر والمطلوب تأمين الأموال لتغطية العلاجات فورًا

شدّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​وائل أبو فاعور​، على أنّ "معاناة مرضى ​السرطان​ والأمراض المستعصية الأخرى، أخلاقيًّا يجب ألّا تستمرّ، ولا عذر أمام الدّولة في عدم تأمين المبالغ المطلوبة".

وأشار، في تصريح، إلى أنّ "​وزارة الصحة العامة​ كلّفت شركة تدقيق معتمَدة لمنع التّلاعب من قبل بعض الشّركات، وقدّمت لائحة احتياجات لتغطية العلاجات، معقولة ومنطقيّة"، موضحًا أنّ "​مصرف لبنان​ لا علاقة له بقبول التّغطية أو الرّفض، لأنّه معني فقط بشراء العملة الصّعبة من أموال الخزينة، وليس من احتياط المصرف أو من أمواله".

ولفت أبو فاعور إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ ووزير الصّحة في حكومة تصريف الأعمال ​فراس الأبيض​، أبديا إيجابيّةً وتحسّسًا لهذه المعاناة، والمطلوب تأمين الأموال فورًا من دون تردّد".