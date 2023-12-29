سلام زار المطران عبد الساتر معايدًا وناقشا الأوضاع العامة في البلاد

التقى رئيس أساقفة ​بيروت​ للموارنة المطران ​بولس عبد الساتر​، وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​ في زيارة معايدة، تمّ التّطرّق خلالها إلى الأوضاع العامّة في البلاد، ولاسيّما الاقتصاديّة والمعيشيّة منها.

وتمنّى عبد الساتر وسلام، أن "تحمل السّنة الجديدة السّلام ل​لبنان​ والمنطقة، والازدهار للبنانيّين".