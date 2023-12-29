سلام زار المطران عبد الساتر معايدًا وناقشا الأوضاع العامة في البلاد

التقى رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في زيارة معايدة، تمّ التّطرّق خلالها إلى الأوضاع العامّة في البلاد، ولاسيّما الاقتصاديّة والمعيشيّة منها.
وتمنّى عبد الساتر وسلام، أن "تحمل السّنة الجديدة السّلام للبنان والمنطقة، والازدهار للبنانيّين".
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