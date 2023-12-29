انت الان تتابع خبر واقعة الصيادين .. الحادثة لا تزال محل جدل والجهات الامنية تواصل التحقيقات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا تزال حادثة مقتل المواطنين الكويتي والسعودي، في الصحراء المحصورة بين الانبار وصلاح الدين، محل جدل بين الأوساط العراقية والخليجية على حد سواء، وبدأت تأخذ نطاقات ابعد من كونها حادثة عرضية او نتيجة خطأ بشري بالدخول الى منطقة غير آمنة فحسب.. ماجعل الحادثة محل تشكيك وجدل وتساؤلات، هو عدم وجود روايات متطابقة او واضحة عن كيفية وفاتهم او المتسبب الرئيس بالحادثة او طبيعة الجهة المهاجمة، فبينما تسربت صور ومعلومات عن هجوم مسلح طالهم في الصحراء، جاء بيان العمليات المشتركة ليخلط المفاهيم والمعلومات الأولية عندما اكد ان الحادثة حصلت نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش.

الا ان المعلومات الواردة من الصحراء ومن العجلات التي كانت ترافقهم فضلا عن الحشد العشائري هناك، تتحدث عن معلومات مغايرة.. واخر المعلومات المتوفرة عن التحقيقات، هو تشكيل لجنة لمتابعة القضية و تؤكد خلية الاعلام الامني عدم وجود أي معلومات أولية حتى الان بشأن الحادث.

ويشير مصدر امني الى أن الأشخاص العراقيين الذين كانوا يرافقون الصيادين تم اعتقال بعضهم من قبل القوات الأمنية للتحقيق معهم بشأن القضية, وحول إمكانية ان تكون العجلة قد تعرضت لصاروخ طائرة لكونها كانت تتجول في الصحراء وفي منطقة محظورة، استبعد المصدر هذا الامر، لكنه يؤكد عدم وجود أجوبة قطعية عن كل ماحصل هناك.