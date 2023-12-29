شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 300 مرة.. "الناتو" يكشف مواجهاته مع المقاتلات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر مواجهات أوروبا وأمريكا من ناحية وروسيا من ناحية أخرى.

وفي خضم هذا كشف حلف شمال الأطلسي، أن القوات الجوية للحلف أطلقت طائراتها أكثر من 300 مرة للتصدي للطائرات العسكرية الروسية خلال العام الحالي.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وأشار أن "الغالبية العظمى من المواجهات الجوية بين طائرات حلف الناتو والطائرات الروسية كانت آمنة ومهنية.

وكانت اختراقات الطائرات العسكرية الروسية للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي نادرة وقصيرة المدة بشكل عام، مبينا أن معظم الاختراقات الجوية حدثت فوق بحر البلطيق.

وعزز حلف شمال الأطلسي بشكل كبير دفاعاته الجوية على الجانب الشرقي بمزيد من الطائرات المقاتلة ودوريات المراقبة والدفاعات الجوية الأرضية، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

مواجهات روسيا وحلف الناتو

وقال ديلان وايت المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي، إن طائراتهم المقاتلة في الخدمة على مدار الساعة وعلى استعداد للتحليق في حال رصد رحلات جوية مريبة أو غير معلنة بالقرب من المجال الجوي لحلفائنا.

كانت روسيا شنت أحد أكبر هجماتها الصاروخية على أوكرانيا خلال الحرب حتى الآن، مما أسفر عن مقتل 12 مدنيا وإصابة العشرات وقصف مباني سكنية في العاصمة كييف وجنوب وغرب البلاد.